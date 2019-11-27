Akıncı Berlin dönüşü Ercan’da konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda gerçekçi olarak, 2020’nin bahar aylarından sonra yeni bir hareketliliğin beklenebileceğini söyledi.

Akıncı, Berlin’den dönüşünde Ercan Havaalanında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta varılacak bir çözümüm siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin ortaklığını esas alan, egemenliğin iki toplumdan kaynaklanacağı, iki kesimli iki toplumlu federal bir yapının Berlin’deki üçlü toplantıda hedef olarak belirlendiğini ve BM zemininde başka bir çözüm olmadığını kaydetti.

Akıncı, federal çözüm sağlanamadığı koşullarda bölünmüşlüğün konsolide edileceğinin bir vaka olduğunu, halkın bunu istemediğini, halkın ve gelecek kuşakların yararına olacak olanın eşitlik ve güvenlik temelinde bir çözüm olduğunu vurguladı.

Akıncı Berlin dönüşünde Ercan Havaalanında açıklama yaparak basının sorularını yanıtladı. Akıncı’yı Ercan Havaalanında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Hükümeti Temsilen Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık karşıladı.

Berlin’deki görüşmelerin yararlı ve verimli olduğunu, aynı zamanda olumlu adımlar oluşturduğunu kaydeden Akıncı, “siyasi eşitlik”, “kararlara etkin katılım” ve “dönüşümlü başkanlık” konularının BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında değindiği belgelerde yer alan hususlar olduğunu kaydederek, siyasi eşitliği ve unsurlarını içermeyecek bir çözümün gündemde olmadığını ifade etti.

Yöntem (modalite) konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, bundan sonra yapılacak müzakerelerin artık ucu açık ve “sırf görüşme yapılsın diye” yapılmayacağını, öncelikli olarak temel konularda stratejik anlaşma hedeflenip ardından ayrıntıların tamamlanacağını aktardı.

“GEÇMİŞ MUTABAKATLAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK”



Geçmiş mutabakatların geçerliliğini koruyacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sürecin aciliyet arz ettiği, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olması gerektiğinin, “sürecin bu defa farklı olacağının” BM Genel Sekreterinin açıklamasında da yer aldığını hatırlattı.

BM Genel Sekreteri’nin sürece olan desteğinin son derece önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonraki süreçte referans kavramlarının tamamlanması ve uygun bir aşamada beşli konferansın toplanması için Genel Sekreterin bizzat çaba göstermeye karar verdiğini belirtti.

Beşli konferansın iki toplum liderlikleri artı üç garantör devletin yanı sıra BM ile (5+BM olarak) toplanacağının altını çizen Akıncı, çözüm için kolektif bir çabaya ihtiyaç bulunduğunu da vurguladı.

Garantör ülkelerin, BM’nin, AB’nin, uluslararası toplumun desteğinin bu anlamda önemli olduğunu, bundan daha önemlisininse iki toplumun sürece sahip çıkması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, siyaset yanında sivil toplumun ve halkın kendi geleceğine sahip çıkmasının zorunlu olduğunu anlattı.

Lojistik destek için Alman hükümetine, KKTC Berlin temsilciliği, TC Berlin Büyükelçisi, Cumhurbaşkanlığı müzakere ekibi ve basın mensuplarına teşekkür eden Akıncı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“GENEL SEKRETER BEŞLİ GÖRÜŞME İÇİN ACELE ETMEYECEĞİ MESAJINI VERDİ”

Akıncı, bundan sonraki yol haritasının nasıl şekilleneceği konusundaki soruya, KKTC’de seçimlerin beklendiğini, İngiltere’de Brexit sürecinden dolayı Aralık’ta seçim yapılacağını, Yunanistan’ın da yeni seçilmiş bir hükümeti olmasından dolayı TC ile yeni yeni diyaloğa başladığını hatırlattı ve Genel Sekreter’in beşli görüşme için çok aceleci davranmayacağı mesajını Berlin’deki görüşmeler sırasında verdiğini kaydetti.

Akıncı, gerçekçi beklentinin bahar ayları sonrasında Kıbrıs sorununda bir hareketliliğin başlayacağı yönünde olması gerektiğini kaydetti.

Akıncı başka bir soruya karşılık, Berlin öncesi TC Büyükelçisi dışında herhangi bir TC yetkilisiyle teması olmadığını söyledi.

Akıncı, “Türkiye zaten benim 2 yıldır ne yaptığımı biliyor, bizim siyasi partilerimiz de biliyor, sayın Lute’un temasları da dahil olmak üzere tüm yaptığımız görüşmelerin tutanakları ve raporları onlara da gidiyor, Hükümetimize de Meclisimize de gidiyor ki muhalefet de oradadır. Türkiye yetkililerine de ulaşmaktadır, zaten halkımızla da yeri geldikçe açıklamalarda bulunmaktayız, partilerle ayrıca toplanmaktayım biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Bir diyalog ve istişare mekanizmasının önceden beri bulunduğunu anlatan Akıncı, bundan sonra daha da gerekli hale geleceğini, bu tür sorunların ancak kolektif çabayla ve halkın sahiplenmesiyle sonuca ulaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

27/11/2019 00:42