Akıncı bu akşam basın konferansı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,bu akşam Kıbrıs sorunuyla ilgili geniş katılımlı bir basın konferansı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı basın konferansında, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in açıklamalarının yanısıra Kıbrıs konusundaki son durumu değerlendirecek.

BRT1 ve diğer televizyon kanallarından canlı verilecek toplantı, BRT2’den de simultane tercümeyle yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 19.30’da başlayacak basın konferansına, önceden başvuru yaparak akredite olan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türkiye ve uluslararası haber ajanslarından gazeteciler katılarak soru da sorabilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununda gelinen son durumla ilgili yarın akşamki basın konferansı, BRT1 ve diğer televizyon kanallarından canlı olarak verilirken, BRT2’den de Rumca simultane tercümeyle yayımlanacak. Basın konferansı, BRT’nin internet sitesinden de takip edilebilecek.

Yayını canlı aktarmak isteyen tüm kanalların kullanımı için açık uydu frekansı yayın öncesinde duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz hafta desantralize federasyon fikri ile ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geniş kapsamlı bir basın konferansı ile düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacağını duyurmuştu.

BRT