Akıncı bu akşam KKTC'ye dönüyor

Akıncı, ülkeye dönüşünde bu akşam Ercan Havaalanında saat 20.30’da basın açıklaması yapacak.

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26/11/2019

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Akıncı bu akşam KKTC'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş (BM) Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak gittiği Berlin’den bu akşam KKTC’ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeye dönüşünde bu akşam Ercan Havaalanında saat 20.30’da basın açıklaması yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün akşam Berlin’de, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

26/11/2019 15:22
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TAGS: Akıncı, haber, kıbrıs, bu, akşam, KKTC’ye, dönüyor
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