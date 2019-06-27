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Akıncı: ''Cumhurbaşkanlığı bilgi verilecek makam değil, karar üretilecek makamdır''

"Hükümetin yapacağı çalışma ile devlet arşivi zenginleşmiş olur."

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27/06/2019
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Akıncı: ''Cumhurbaşkanlığı bilgi verilecek makam değil, karar üretilecek makamdır''

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bugün bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesi hükümetin Maraş ile ilgili aldığı karardı. Özersay görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’na Maraş konusunda yapılacakları anlattıklarını, yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Maraş konusuna vurgu yaptı ve bu konunun Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız ele alınamayacağını söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın bu gibi konularda bilgi verilecek değil, onun başkanlığında karar üretilecek bir makam olduğunu kaydetti.

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TAGS: mustafa akıncı
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