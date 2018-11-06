Akıncı, DAÜ Rektörü Osam’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabul ederek, görüştü.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, üniversite ve yüksek öğretimle ilgili son durum hakkında bilgi verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da hazır bulundu.