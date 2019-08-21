Akıncı, devir teslim törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı 4. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.
21/08/2019
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı 4. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.30’da düzenlenen törende, Piyade Albay Kadir Bayraklı, 4. Piyade Alayı’nın emir-komuta görevini devraldı.