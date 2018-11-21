Akıncı, Dr. Seeberger’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Seeberger’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanlığı’nın “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri için ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Kondrad Seeberger’i kabul ederek görüştü.

Kabulde hazır bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlığının “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve FDI Başkanı Dr. Gerhard Kondrad Seeberger’in konuşmacı olduğu “Ağız Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği Semineri” hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi. Kaynak: BRT