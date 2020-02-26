Akıncı: Çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Başkanı ClausTegeder ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, Kız İzci Örgütü Asbaşkanı Semra Bozer ve Kız İzci Örgütü Sosyal Komitesi Başkanı Birsen Şemsettin de yer aldı.

Görüşmede, Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya izciliğe yapmış olduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Başkanı Claus Tegeder ve Kız İzci Örgütü temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

26/02/2020 16:43