Akıncı: Durumum iyi…

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Akıncı, dün kaldığı otelde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akıncı “Olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

Dün geçirdiğim kısa süreli rahatsızlık nedeniyle Mağusa Devlet Hastanesi ve bilahare Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler yapıldı.

Doktorlar, göz kararması, baş dönmesi, bayılma ve kusma olarak ortaya çıkan durumu geçici iskemi, yani beyinin kısa bir süre yeterli kan ve oksijenden yoksun kalması olarak değerlendirdiler. Bu nedenle beyin MR’ı bilahare kalp ekosu ve beyine giden damarların döpler muayenesi yapıldı. Olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Durumum iyi. Her iki hastanemizdeki doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren sağlığımla ilgilenip arayan, çeşitli mecralardan iyi dileklerini ileten herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1 Eylül dünya barış günü olan bu günde adamıza ve tüm insanlığa barış içinde sağlıklı bir gelecek diliyorum.