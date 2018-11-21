Akıncı: Ebeoğlu, ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerdendi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sevim Ebeoğlu’nun vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Sevim Ebeoğlu’na Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine, tüm Leymosunlulara ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” dedi.

Akıncı mesajında, “Halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılarla büyük emek veren Sevim Ebeoğlu ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biriydi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Ekim 2017’de Sevim Ebeoğu’nu evinde ziyaret ederek, ülke sporu ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği hizmetler nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti. Kaynak: BRT