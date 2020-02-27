Akıncı: Eğitimde aktarılan bilgiler adamız ve dünyamızın geleceği açısından önemli

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine su ve enerji tasarrufu, iklim değişikliğiyle mücadele, ekolojinin önemi, çevre bilinci konularında eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, iklim değişikliği eğitimi verilen Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul müdürü Ergin Mazharoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Necati Özsoy, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilere hitaben çevre, iklim değişikliği, ekolojinin önemi konularında konuşma yaparak, öğrencilerle sohbet etti, düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılarak eşi Meral Akıncı ve öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin ve harnup fidanları dikti.

“EĞİTİMDE AKTARILAN BİLGİLER ADAMIZIN VE DÜNYAMIZIN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Şerife Gündüz tarafından, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında aktarılan bilgilerin adamızın ve dünyamızın geleceği açısından önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Dünya sıcaklığı artıyor, buzullar eriyor, iklim durmadan değişime uğruyor. Bu gelişmelere karşı insanlık bir şeyler yapmak durumunda o nedenle protokoller imzalanıp iklim değişikliğine karşı tedbirler öngörülüyor, ülkeler bunlara uymak için çaba harcıyorlar… Biz de kendi çapımızda bu adada ne yapabiliriz diye düşünürken bu programı yapmaya karar verdik.”

Ormanları ve ağaçları koruyup çoğaltmanın yaratacağı olumlu etkiye de değinen Akıncı, toplumumuzdaki yetişkinlerin ve çocukların bu konuda üzerine düşen görevi yapmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Öğrencilere, aile bireylerini, arkadaşlarını, öğretmenlerini ve vatanlarını sevdikleri gibi çevreyi de sevip korumaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, vatan sevgisinin çevreyi korumakla da özdeş olduğunu belirtti.

“ÖNEMLİ BİR ADIM…”

Çevreyi korumanın, doğayı sevmenin insanı insan yapan ve toplumu daha mutlu bir geleceğe taşıyacak değerler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, iklim değişikliğiyle mücadele, ekolojinin önemi, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufu eğitimiyle bu yönde öğrencilerin önemli bir adım attıklarını söyleyerek, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulamalarını temenni etti.

“YOLLAR, BİNALAR YAPILABİLİR, EKSİKLİKLER GİDERİLEBİLİR AMA ÇOCUKLAR İYİ YETİŞMEZLER İSE BİR NESİL DAHA KAYBOLUR”

Akıncı, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, son bir yıl içerisinde ilkokul öğrencilerine 40 bine yakın kitap dağıtıldığını, bu kitapların 20 bin tanesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille çocuklara anlatan “Haklarımı Biliyorum” isimli kitap olduğunu belirtti.

Akıncı, şu anda ise ilkokul çocuklarına Cumhurbaşkanlığı tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan Bu Benim Dünyam isimli kitabın dağıtıldığını kaydetti.

Çocukların çevreye duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bir nesil olarak yetişmelerine Cumhurbaşkanlığı olarak katkı koyma hedefinde olduklarını belirten Akıncı, eğitim ve öğrencilere yönelik yapılan yatırım en büyük yatırım olduğunu işaret etti.

Akıncı, “Yollar, binalar yapılabilir, eksiklikler giderilebilir ama çocuklar iyi yetişmezler ise bir nesil daha kaybolur gider o nedenle buna büyük önem veriyoruz” dedi.

İki Toplumlu Eğitim Komitesi’nin çalışmalarından da bahseden Cumhurbaşkanı Akıncı, adada barış kültürünün egemen olması, hoşgörü, tahammül, karşılıklı saygının içselleştirilmesine yönelik komite tarafından yapılan çalışmaların öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının kurulup gelişmesiyle birlikte ülke kültür-sanat yaşamına yaptığı büyük katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Kültürü olmayan toplum, bir yanıyla daima eksiktir. Gelişme sadece ekonomik rakamlardan ibaret değildir; eğitim ve kültürle bir bütünlük arz eder” diye konuştu.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’na adını veren Şehit Hüseyin Ruso’nun kalıntılarına Tekke Bahçesi’nde ulaşılabildiğini ve böylece Ruso’nun ailesinin huzura, kendisinin de ebedi istirahatgahına kavuştuğunu dile getiren Akıncı, Şehit Hüseyin Ruso’nun kalıntılarına ulaşılmasının Cumhurbaşkanlığı’nın inisiyatifleriyle gerçekleştiğine dikkati çekti.

Konuşmasının ardından Akıncı’ya, öğrenciler ve öğretmenlerin okul mutfağında birlikte hazırladığı kurabiye ve yerel tatlardan ikram edildi.

KİTAPLAR DAĞITILDI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI VİDEO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Şerife Gündüz tarafından, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi.

TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitaplar dağıtıldı ve iklim değişikliği temalı video gösterimi gerçekleşti.

ENERJİ TASARRUFU, ÇEVRE KORUMA, SU TASARRUFU, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ, GERİ DÖNÜŞÜM KONULARI DA ELE ALINIYOR

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılmasını; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

6 BÖLGEDE 6 AY BOYUNCA SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığının Millî Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile iş birliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek.

“İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Anafartalar Lisesi’nde verilmişti.

27/02/2020 15:23