Akıncı: En kolay aştığımız ambargo kültür – sanat alanındakiler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY işbirliğinde düzenlenen Resim Atölyesi’nde oluşturulan eserler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektörü Profesör Doktor Ümit Hassan, TÜRKSOY ile işbirliklerinin ileride daha büyük etkinliklerle devam edeceğini ifade ederek, önemli uluslararası etkinliklere imza atılacağını belirtti.

Hassan, TÜRKSOY ile birlikte tarihi yeniden üretme misyonu çerçevesinde hedeflenen standartlara da ulaşılacağını söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da, YDÜ ile uzun yıllar süren işbirliği çerçevesinde yeni bir etkinliğe daha imza atmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, sergide yer alan eserlerin en deneyimli ressamların fırçalarından çıktığını anlattı.

Kaseinov, ressamların 10 gün süren çalışmaları sonucu KKTC’nin çeşitli bölgelerinin doğal ve kültürel zenginliklerini resmettiklerini kaydederek, etkinliğe 10 ülkeden 16 ressamın katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni ve güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nün birçok alanda ambargolar ile karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Akıncı, “Gönül arzu eder ki KKTC’nin siyaset, spor ve hiçbir başka alanda sorunu olmasın. Gelin görün ki hayatın gerçeği böyle değil. Kıbrıs Türkü birçok ambargo ile karşı karşıyadır. En kolay aştığımız alan kültür sanattır. Çünkü kültür, sanat ve resmin evrensel bir dili var” dedi.

Akıncı, temelleri Temmuz ayında atılacak olan YDÜ Sanat Müzesi Projesi’nin de üniversiteye, Lefkoşa’ya ve KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından karşılık hediye ve plaket takdimleri yapıldı ve serginin açılışı gerçekleştirildi.