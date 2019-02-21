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Akıncı-Erhürman Görüşmesi Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık rutin görüşmesi tamamlandı.

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21/02/2019

Akıncı-Erhürman Görüşmesi Tamamlandı

Başbakan Tufan Erhürman görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmede temel konunun 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek liderler görüşmesi olduğunu söyledi.

Erhürman, “Anastasiadis’in bugüne kadar söylediklerini somutlaştırmasını beklliyoruz. Ne demek istediğini çok netleştirmesi gerekir ki başka şeyler de konuşulabilsin. Sayın Anastasiyadis umarım bizi yanıltır.” diye konuştu.

 Kamu Reformu Yasa Tasarısı konusunda da açıklama yapan Erhürman, çalışmanın yıllardır sürdüğünü söyleyerek Meclis komitesindeki sürece tüm sendikalar dahil olacağını ve ortak akılın bulunmaya çalışılacağını belirtti.

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TAGS: tufan erhürman, haber, kıbrıs, MUSTAFA AKINCI
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