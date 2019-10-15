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Akıncı, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Satranç Federasyonu Yönetimiyle KKTC Satranç Şampiyonu Samani’yi kabul etti

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15/10/2019

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Akıncı, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mücahit Sazlık başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu ile KKTC Satranç Şampiyonu Yamaç Samani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, federasyonun faaliyetleri hakkında Akıncı’ya bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetimine ve Yamaç Samani’ye başarı diledi.

15/10/2019 17:40
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TAGS: Akıncı, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgilendirildi, haber, kıbrıs,
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