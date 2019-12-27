Akıncı: Formül Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada da bölgede de huzur, barış ve istikrar ortamının yeşertilebileceğini kaydederek, “Yaşananlar kader değil. Tüm tarafların kazanabileceği formüller bulmak mümkün. Bunun için elde var olan imkanları en iyi şekilde değerlendirip yola koyulmak gerek” dedi.

Kararlı davranılırsa, siyasi irade gösterilirse Doğu Akdeniz’de yaşanan sürecin de tersine çevrilebileceğini belirten Akıncı, “Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü Kıbrıs’ta çözüme ulaşmaktır. Krizlerden daha kötü bir gelecek de gelebilir, fırsatlar yaratılarak çözümler de üretilebilir. 2020 krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı, yeni yıl için “Basın Resepsiyonu” düzenledi. Akıncı çifti, basın mensupları ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde dün akşam yapılan resepsiyonda bir araya geldi.

Akıncı, basın mensuplarına hitaben kısa bir de konuşma yaptı.

“BU DİLEKLERE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

2020 yılının basın mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Akıncı, “Bu dileklere çok ihtiyacımız olduğunu farkındayım” dedi. Akıncı, bu temennileri toplum için, kökeni ne olursa olsun adada yaşayan herkes için ve dünya için de dile getirdiğini söyledi.

“DÜNYA DA BÖLGEMİZ DE SORUNLARLA BAŞ BAŞA”

Akıncı, “Dünya çeşitli yönlerden büyük sıkıntılar içinde. Çatışmayla yoğrulan çeşitli bölgeler var. Kan ve gözyaşı günlük olaylar haline geldi. Bölgemiz de aynı sorunlarla baş başa. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz” dedi.

Adada ve bölgede akıl ve barış yolunda ilerlemenin mümkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, “Yaşananlar kader değil. Adada da barışın ve huzurun yolları bulunabilir, bölgede de huzur, barış ve istikrar ortamı yeşertilebilir” şeklinde konuştu.

“TARAFLARIN KAZANABİLECEĞİ FORMÜLLER BULMAK MÜMKÜN”

“Tüm tarafların kaybetmesi yerine tüm tarafların kazanabileceği formüller bulmak mümkün” diyen Akıncı, bunun için elde var olan imkanların en iyi şekilde değerlendirip yola koyulmak gerektiğini söyledi.

Adada son 15 yılda çözüme ramak durumlar yaşandığını belirten, 2004 referandumuna ve 2017 Crans-Montana sürecine işaret eden Mustafa Akıncı, her ikisinde de Türk tarafından kaynaklanmayan sorunlarla amaca ulaşılamadığını vurguladı.

Berlin’deki görüşmeye de işaret eden Akıncı, burada önemli bir noktaya ulaşıldığını söyledi.

“HAM HAYALLER SATMAK, PEMBE TABLOLAR ÇİZMEK İSTEMEM AMA KAPKARANLIK BİR MANZARA İÇİNDE DEĞİLİZ”

“Ham hayaller satmak, pembe tablolar çizmek istemem ama kapkaranlık bir manzara içinde olmadığımızın da bilinmesini isterim” diyen Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu kez daha bir istekle sürece katkı koymaya kararlı göründüğünü belirtti.

“KARARLI DAVRANILIR, SİYASİ İRADE GÖSTERİLİRSE DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN SÜREÇ TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR”

Berlin görüşmesinden ve sonrasında yayınlanan yarım sayfalık açıklamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akıncı, “Eğer bu yönde kararlı davranılırsa, siyasi irade gösterilirse, tüm taraflar bunu yaparsa, sadece bir tarafın yaklaşımı yetmez, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan süreci tersine çevirmek elbette mümkündür” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün sadece Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıktığını, bölgenin ihtiyacı haline geldiğini belirten Akıncı, adil ve kalıcı, iki toplumun birbirine tahakküm etmeyeceği, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımın olacağı bir çözümün mümkün olduğunu söyledi.

“FORMÜL KIBRIS’TA ÇÖZÜME ULAŞMAK”

Akıncı, “Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü, Kıbrıs’ta çözüme ulaşmaktır. Krizlerden daha kötü bir gelecek de gelebilir, fırsatlar yaratılarak çözümler de üretilebilir. 2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun” dedi.

27/12/2019 12:32