Akıncı Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan resepsiyona gelişinde Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergül ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

İşadamları ve davetlilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’ne faaliyetlerinde başarılar diledi.

08/12/2019 13:08