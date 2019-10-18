Akıncı: Gençlerimizin başarısı ülke olarak hepimizi gururlandırıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, plaj ve kar voleybolunda Türk Milli Takımı’nda forma giyen, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, Balkan şampiyonluğu ile çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan Merve Çelebi’yi kabul ederek, başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ile plaj voleybolunda 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan Merve Çelebi’ye, başarılarından dolayı plaket veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gençlerimizin, bu gibi uluslararası alanda başarılı olması ülke olarak hepimizi gururlandırıyor. Böyle başarılar elde eden gençlerimizin her zaman destekçisi olamaya devam edeceğiz” dedi.

Merve Çelebi, görüşmede, Avrupa finalinde giydiği formayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hediye etti.

18/10/2019 13:47