Akıncı gerginlikten Rumları sorumlu tuttu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı adada ve çevresinde son haftalarda yaşanan gerginliğin Rum tarafının tek yanlı adımları sonucu oluştuğuna vurgu yaptı. Akıncı, Kıbrıs Rum liderliğinin attığı adımların gerginliğin daha da tırmanmasına neden olduğunu ifade ederek Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayması ve tek yanlı adımların durumu bu noktaya getirdiğini belirtti.

Akıncı açıklamasında son olarak Güneyin İsrail ile kurduğu yeni askeri ilişkiler ve bu çerçevede satın alınan insansız hava araçları endişeleri daha da artıracak türden olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı olarak yararlanma çabasıyla başlayan gerginlik, bölgedeki bazı ülkelerle gerçekleştirilen ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma siyasetinin bir yansıması olan anlaşmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır. Zaman zaman Kıbrıs’ın Güneyinde bazı yabancı ülkelere askeri üs verilmesi konusu bile gündeme getirilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerin askeri gemilerine limanlarda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden gündeme getirilen Rum tarafına silah satışını olanaklı kılacak düzenlemeler olumsuz bir gelişmedir” dedi.

Hidrokarbon önerimiz halen masada

“Paylaşmaya ve birlikte yönetmeye dayalı önerilerimizin yerine gerginlik politikasıyla üstünlük kurma çabasının tercih edilmesinin olumsuz sonuçları giderek belirginleşmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı uzlaşı çağrısını yineleyerek, 13 Temmuz’da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp iki toplumun verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla yaptığı önerinin halen masada olduğunu anımsattı.

19/12/2019 12:14