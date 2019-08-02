HABER KIBRIS

ad

Akıncı, GKK’nın Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Katıldı

ads
02/08/2019

ads
Akıncı, GKK’nın Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde kutlanan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluş yıldönümü kapsamında GKK Boğazköy karargahı bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resepsiyona eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, GKK karargahında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından karşılandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.