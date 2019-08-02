Akıncı, GKK’nın Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde kutlanan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluş yıldönümü kapsamında GKK Boğazköy karargahı bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resepsiyona eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, GKK karargahında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından karşılandı.