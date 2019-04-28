Akıncı Haklarımı Biliyorum kitabını öğrencilere dağıttı

Cumhurbaşkanı Akıncı Dipkarpaz İlkokulu’nda öğrencilere“Haklarımı Biliyorum” kitabını dağıttı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, okul bahçesinde çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın, çocukların rahat okuyabilecekleri şekilde çocuk haklarını özetlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Haklarımı Biliyorum” kitabını Meral Akıncı’nın BM Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden uyarlayarak hazırladığını, Cumhurbaşkanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Akıncı, “Haklarımı Biliyorum” kitabını, eşi Meral Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile birlikte öğrencilere dağıttı. Çocuklar, Cumhurbaşkanı ve Meral Akımcı’ya kitabı imzalattı.