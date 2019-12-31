Akıncı: Hep Beraber Nice Güzel Yıllara

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yeni yıl mesajı yayımladı

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31/12/2019

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Akıncı: Hep Beraber Nice Güzel Yıllara

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yeni yıl mesajı yayımladı, Akıncı "Daha mutlu ve huzurlu, barış içinde özgür bir yaşam için yine beraber yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı'nın Yeni yıl mesajı...

Hep Beraber Nice Güzel Yıllara

Daha iyi ve daha güçlü yarınlar için, güveninizle bulunduğum yerin artan sorumluluğu her zaman aklımda.

Kararlılık, irade ve tecrübemizle, daha mutlu ve huzurlu, barış içinde özgür bir yaşam için yine beraber yürümeye devam edeceğiz.

31/12/2019 10:04
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