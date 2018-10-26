Akıncı ile Anastasiadis, bugün biraraya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün biraraya geliyor.

Ara bölgede, saat 10.00’da başlaması beklenen görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında yer alacak.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor.

Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Temmuz ayında görevlendirdiği Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu.BM Güvenlik Konseyi raporu 30 Ekim’de görüşecek.