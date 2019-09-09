Akıncı ile Çavuşoğlu görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
09/09/2019
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes hazır bulundu.
10.10’da başlayan görüşme 11.40’ta tamamlandı. Görüşmenin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılacak toplantı başlayacak.