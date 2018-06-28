Akıncı ile Erhürman görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşme için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 10.00 sıralarında başladı.Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven katılıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman 40 dakika görüştü...Erhürman, görüşmede Derinya ve Aplıç kapıları ile Maronitler konularını ele aldıklarını ifade etti

Erhürman: İrademiz net, bir an önce açılmalı. Güneyde de kararlılık varsa yazın sonuna doğru bu iş hallolur" dedi