HABER KIBRIS

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Akıncı ile Lute görüştü

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05/09/2019

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Akıncı ile Lute görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, referans kavramalarını tamamlama çalışmalarını yürüten BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün de çalışmalarını sürdürdü. Lute ile bu sabah saat 9.30’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Lute ile yeniden bir araya gelmesi olasıdır" dedi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, devam etmekte olan çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da bilgilendireceğini ve değerlendirmelerini alacağını söyledi.

 

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TAGS: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haber, kıbrıs, lute, anastasiadis
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