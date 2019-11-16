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Akıncı ile Lute görüştü

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

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16/11/2019
HK

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Akıncı ile Lute görüştü

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama olmadı.
Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için dün adaya gelen Lute,  bugün akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek. Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da olacak. 
Lute'un pazar akşamı adadan ayrılması bekleniyor.

16/11/2019 15:21
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TAGS: Jane Holl Lute,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haber, kıbrıs
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