Akıncı: İnsanın iyi yetişmesini sağlayacak olanlar öğretmenlerdir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitimin temel unsurunun insan olduğunu ve insanın iyi yetişmesini sağlayacak olanların da öğretmenler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik” konulu seminer ve çalıştayını değerlendirdi.

Bugün İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin düzenlediği “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik” konulu çalıştaya Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte katıldıklarını anımsatan Akıncı, “Bu topraklarda istisnasız herkesin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içerisinde yaşayacağı yeni bir yapının kurulabilmesi ve sürdürülebilir olmasının temel unsurlarından biri kuşkusuz eğitimdir. Bu yeni yapının kurulmasında en büyük rol de adanın her iki tarafındaki öğretmenlere düşer. Çünkü eğitimin temel unsuru insandır ve insanın iyi yetişmesini sağlayacak olanlar da öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı. BRT

16/12/2019 23:13