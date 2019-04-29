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Akıncı, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti

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29/04/2019

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Akıncı, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Kıbrıs kültürüne ışık tutan İskele Belediyesi Kültür Evini gezerek, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kültür Evi ve sergilenen ürünler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, güzel çalışmalar yaptığını belirttiği İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu kutladı.

 

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TAGS: Akıncı, İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti, haber, kıbrıs
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