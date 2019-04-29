Akıncı, İskele Şehit İlker Kartel İlkokulu’nda “Haklarımı Biliyorum” Adlı Çocuk Kitabını Öğrencilere Dağıttı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte İskele Şehit İlker Kartel İlkokulu’nu ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olarak hazırlattığı “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını öğrencilere dağıttı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit İlker Kartel İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı Tiraaje Uluel Koncaoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.



Öğretmenlerle görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Haklarımı Biliyorum” kitabı hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir çalışma yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “İyi bir faaliyet oldu diye düşünüyorum. Çünkü, çocuklara ne yatırım yaparsak, gelecekte toplum o kadar yararını görecek. Yapacağımız en hayırlı yatırım, çocuklara yapacağımız yatırımdır” dedi.



“İYİ BİR İNSAN OLUN”



Cumhurbaşkanı Akıncı, bir sınıfa girerek, eşi Meral Akıncı ve öğretmenlerle birlikte çocuklara “Haklarımı Biliyorum” kitabını dağıttı. Çocuklarla sohbet ederek sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kolay okuyup, anlayasınız diye hazırladık. Okuyun, sorun, araştırın, soru sormaktan çekinmeyin” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların çeşitli soruları üzerine, makam sahibi olunabileceğini, daha önemlisinin iyi insan olmak olduğunu belirterek, “Her şeyi ile iyi bir insan olarak yetişmek son derece önemli” diye seslendi ve çocuklara önce iyi insan olarak yetişmeleri öğüdünü verdi.



Okul bahçesinde toplanan öğrencilere de seslenen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizleri gördüğüm için çok mutluyum” dedi.



Yaklaşık bir ay sonra yaz tatilinin başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara, tatilde dinlenmeleri, eğlenmeleri ve çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilgi gösteren çocuklar, anı fotoğrafı çektirdi.