Akıncı İskele’yi Ziyaret Ederek Esnaf ve Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele’yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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29/11/2019
HK

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Akıncı İskele’yi Ziyaret Ederek Esnaf ve Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele’yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele’ye gelişinde İskele Merkez Muhtarı Sermet Nereli ve vatandaşlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı, görüş ve düşüncelerini dinledi.

Akıncı, daha sonra açık pazarı gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet de etti.

29/11/2019 16:38
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TAGS: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele, haber, kıbrıs
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