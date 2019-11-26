Akıncı: İyi zamanlanmış bir süreci yaşamamız gerekiyor

Berlin’deki 3’lü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı. Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bundan sonra ucu açık süreçlerin geçmişe açık süreçler olduğu kendini gösteriyor. Çözümün siyasi eşitliği içermesi gerektiği de bu açıklamada yer alıyor. Guterres’in 6 maddesinin hangi tarihli çerçevede olduğu ile ilgili konu da son bulmuş oldu.

Şu anda içinde bulunduğumuz nokta olumlu bir nokta ancak geleceğe yönelik olarak çalışılması gereken herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir aşamadayız.

Bunun zamanlamasını da dikkatli şekilde yapmamız gerekiyor. Guterres’in taraflar ve garantör ülkelerle yürüteceği çalışmalar neticesinde iyi zamanlanmış bir süreci yaşamamız gerekiyor. Bu süreçte inanıyorum ki Kıbrıs’ta toplumlar siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum mutlaka devrede olmalıdır. ”

26/11/2019 00:42