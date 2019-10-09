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Akıncı, Karakoç ve beraberinde heyeti kabul etti

Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve beraberinde heyeti kabul etti.

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09/10/2019

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Akıncı, Karakoç ve beraberinde heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve beraberinde heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliğiyle düzenlenen, afet ve acil durum yönetimi konusunun irdelendiği “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” programı hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 24 Ekim’de icra edilecek olan “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019”un seçkin gözlemci günü faaliyetlerine davet ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Sivil Savunma Teşkilatı etkinliklerine katımını gösteren fotoğraf albümü sundu.

09/10/2019 13:29
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TAGS: Akıncı, Karakoç, HABERKIBRIS, ve, beraberinde, heyeti, kabul, etti
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