Akıncı: Kendi kaynaklarımızı ihmal etmemeliyiz

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12/01/2020

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Akıncı: Kendi kaynaklarımızı ihmal etmemeliyiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattında yaşanan sorun nedeniyle Geçitköy Barajı'na su akışının bir süre duracağını, bu sürenin kısa tutulmasına çalışılacak olmasına rağmen tahmin edilenden daha uzun olabileceğini söyledi.

Geçitköy Barajı'ndaki su seviyesini bugün yaptığı ziyaretle yerinde gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'den su taşınmasının önemli bir proje olduğunu ancak hayatımızı sadece Türkiye'den gelecek suya bağlı olarak sürdürmemizin doğru olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her zaman söylediğim gibi kendi kaynaklarımızı ihmal etmemek, topraklarımıza düşen her damla sudan yararlanmak, suyun derelerden denize akıp gitmesini bir ölçüde önlemek ve su tasarrufuna önem vermek kaçınılmaz" dedi.

12/01/2020 17:27
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TAGS: Akıncı: Kendi kaynaklarımızı ihmal etmemeliyiz, haber, kıbrıs,
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