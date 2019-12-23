Akıncı KHK heyetini kabul etti

Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ve komisyon üyelerini kabul etti.

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23/12/2019

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Akıncı KHK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ve komisyon üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan kabulde, KHK Başkanı Kayral, komisyonun 2019 Faaliyet Raporu’nu Cumhurbaşkanı’na takdim ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

23/12/2019 13:10
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