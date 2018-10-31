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Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

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31/10/2018

Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bedesten’de yapılan sergi, 3 Kasım 2018 Cumartesi saat 15:00’e kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

Fotoğraf sergisinde 33 fotoğrafçının, serbest dalda 66 fotoğrafı sergileniyor.

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TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs
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