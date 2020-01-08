Akıncı, KİÜ Bünyesindeki Kıbrıs Düşünce Platformu’nun Yetkililerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bünyesinde oluşturulan Kıbrıs Düşünce Platformu Başkanı Şükrü Cankaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Gürçağ’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleşen kabulde, faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Kıbrıs Düşünce Platformu yetkilileri, Akıncı’yı, 23 Ocak Perşembe günü Platform tarafından düzenlenecek toplantının açılış konuşmasını yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, platform temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

08/01/2020 14:53