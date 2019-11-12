Akıncı, Kızılörs’ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İtalya’nın Vicenza şehrinde düzenlenen “WABBA World Mr. & Mrs Universe” Şampiyonası’nda, ‘model fitness’ ve ‘genç erkek klasik’ kategorileri vücut geliştirmede iki ikincilik elde eden vücut geliştirme sporcusu Mehmet Kızılörs’ü kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Kızılörs, çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kızılörs’ü elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Akıncı, Mehmet Kızılörs’e, elde ettiği başarı ve Kıbrıs Türk sporunu yurt dışında temsil etmesinden ötürü bir teşekkür plaketi de sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık ve Mehmet Kızılörs’ün antrenörü Serden Akşar da hazır bulundu.

12/11/2019 15:27