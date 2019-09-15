Akıncı: Köklerimiz ve geleneklerimizden kopmamak son derece önemli

umhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla Değirmenlik Belediyesi ile KalavaçMuhtarlığı’nın birlikte düzenlediği 8. Kalavaç Kültür Festivali’nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, halkların kültürleri ile var olduğunu dile getiren Akıncı, “Kültürümüzü yaşatmamız, geleceğe emin adımlarla ilerlememizi sağlar. Köklerimizi unutmamamız, geleneklerimizden kopmamamız son derece önemlidir. Kalavaç, bu güzel örneklerden biridir. Ne iyi ki varsınız ve bu kültürümüzü yaşatıyorsunuz” diye konuştu.



Bir ülkeye gidildiğinde o ülke hakkında ilk izlenim edinilen yerin havaalanı olduğunu belirten Akıncı, Değirmenlik Belediye sınırlarındaki Ercan Havalanının yeni terminal binasının bir an önce tamamlanmasını beklediklerini, her işin zamanında tamamlanmasının önemli olduğunu söyledi.



Refüjlerin ve yol kenarlarının otlarla büründüğü çirkinlikler yerine, çiçeklerle bezenmiş yollarda ilerlenilen bir beldeye gidildiğinde, o yerin medeniyeti hakkında ilk anda güzel duygulara sahip olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, yol boyundaki düzenlemelere değinerek, şöyle konuştu:



“Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’in yaratmakta olduğu bu güzelliğin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Lefkoşa-Mağusa yolunun en azından bir bölümünün, gelirken de gözlemledik, çok güzel olduğunu saptadık, bu güzellik Ercan’a kadar sürsün, daha da ileriye gitsin. Aslında bütün yollarımız, bütün beldelerimiz keşke böyle olsa. Ama en azından bir yerinden başladık.”



“GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİĞİMİZDE YAPAMAYACAĞIMIZ İŞ YOKTUR”



Yerel yönetim ve belediyeciliğin ilgi alanında olduğunu belirterek, 28 yaşında Lefkoşa Belediye Başkanı olduğunu ve 42 yaşına kadar bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Akıncı, belediyenin muhtarlıklarla, merkezi hükümetle, halkla, sivil toplum örgütleriyle ve bölgesindeki askeri makamlarla yürüteceği işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Akıncı, şöyle devam etti:



“Güçlerimizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız iş, altından kalkamayacağımız güçlük yoktur. Bölgede bu şekilde verimli bir işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmakta olduğunu memnuniyetle gözlemlediğim Sayın Belediye Başkanına başarıların devamı dileklerimi iletmek istiyorum. Sayın genç muhtarımıza ve diğer bütün muhtarlara, azalara, meclis üyelerinin hepsine takdirlerimi ifade etmek isterim. Çünkü başkanlar, muhtarlar elbette önemlidir, ama beraber iş yaptıkları insanlar var; azalar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları var, hepsi de son derece önemlidir. Halkın, yaptıklarınızı anlaması ve destek vermesi son derece önemlidir, toplumun dayanışması son derece önemlidir.”



Cumhurbaşkanı Akıncı, Kalavaç’ın simgelerinden olan ve bu yılki etkinliğin adına düzenlendiği merhum Ayşe Cangül’ü de rahmet andığını belirtti.



Kalavaç’ın çok güzel köylerden biri olduğunu ve fırsat buldukça köye geldiklerini ifade eden Akıncı, bundan sonra düzenlenecek etkinliklerde daha iyiye, daha güzele gidilmesini temenni etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, yöre halkı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, stantları ziyaret etti. 86 yaşındaki Esat Güçlüel isimli bir vatandaşın Cumhurbaşkanına, asker selamı vererek, “Her zaman göreve hazır olduğunu” söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı, bu topraklarda bir daha savaş istemediklerini, barış içinde yaşamak için uğraştıklarını ve uğraşmaya devam edeceklerini söyledi.