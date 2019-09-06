Akıncı, KTSYD Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni dönem plan ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.