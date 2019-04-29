HABER KIBRIS

Akıncı; KTTO, KTSO ve KTEZO yetkilileriyle görüştü

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29/04/2019

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Akıncı; KTTO, KTSO ve KTEZO yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTSO Başkanı Candan Avunduk ile oda yöneticileri; Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası ile ilgili görüşlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KTTO ve KTSO yetkilileri ile görüşmesinin ardından, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ve oda yöneticilerini de kabul etti. Bu görüşmede de KTEZO yetkilileri Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yeni yasa ile ilgili değerlendirmelerini iletti.

 

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TAGS: Akıncı; KTTO, KTSO ve KTEZO yetkilileriyle görüştü, haber, kıbrıs
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