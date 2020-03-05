Akıncı Leyen ve Guterres’e mektup gönderdi!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararının yanlışlığına dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı birer mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini yoğun bir biçimde sürdüren Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, bu yanlışlığa dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı bir mektubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere bugün saat 16.00’da makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makipaa’ya verdi.

Cumhurbaşkanımız, aynı amaçla yazdığı benzer bir mektubu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM İyi Niyet Misyon Ofisi yetkililerine vermiştir.”

05/03/2020 19:28