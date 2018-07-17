Akıncı, Lute ziyareti öncesi siyasi parti başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti öncesinde yarın ve perşembe günü Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla 5 ayrı değerlendirme toplantısı yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı yarın saat 13.00’te Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul edecek. Akıncı, saat 13.30’da Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, saat 14.00’te ise yurtdışında olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı temsilen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, perşembe günü ise saat 11.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 11.30’da Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, 12.00’de ise Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute ile pazartesi günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.