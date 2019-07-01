Akıncı olay yerinde

Mustafa Akıncı, askeri yetkililerden aldığı bilgileri açıkladı. Akıncı, patlama ve yangının KKTCkaynaklı olmadığını söyledi. “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri” tanımlaması yapan Akıncı, bölgede yaptığı ilk açıklamada barışa vurgu yaptı. “Çok şükür insanımızın yaşadığı bölgeye düşmedi” diyen Akıncı, tam tespitlerin yapılmasının ardından ayrıntılı açıklamanın beklenmesini istedi. Bölgede, Rus/ ABD yapımı her türlü silahın olduğunu anlatan Akıncı, net tespit sonrası kamuoyunun aydınlatılacağını açıkladı.