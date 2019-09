Akıncı: Olayda yaralılar var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, usulüne uygun olarak yapılması ne gerekiyorsa onun yapıldığını açıkladı. BRT’de canlı yayına katılan Akıncı, her hangi, bir can kaybı yaşanmaması için gerek sivil gerekse askeri halkıon emniyetli bölgelere aktarıldığını söyledi. Akıncı, yaralanma olduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, yarından sonra bunun nedenlerini öğreneceklerini ve bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılabileceğinin araştırılacağını belirtti.

Yurrtaşlar endişeye kapılmaması gerektiğini ifade eden Akıncı, “İlk gelen kamera görüntülerinde önce duman görülüğü sonra patlama sesi duyuldu”diyerek bunların net bilgiler olmadığını net bilgilerin yarın elde edileceğini söyledi.