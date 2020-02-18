Akıncı, ortak yayına katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam 3 televizyon kanalının ortak canlı yayınına konuk oluyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kıbrıs TV'de saat 20.00'de başlayacak ortak canlı yayında Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT Haber Amiri Cem Emre, Kıbrıs Genç TV Haber Müdürü Fatma Kişmir ile Kıbrıs TV programcısı Hasan Hastürer'in sorularını yanıtlayacak.

18/02/2020 17:50