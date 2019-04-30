Akıncı, Osman Örek’in kızı Yeşim Örek’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanı ve Başbakanlarından Osman Örek’in kişisel arşivlerinden hazırlanan “Belgelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tarihi Gerçekleri” kitabının İngilizce edisyonunun hazırlık çalışmalarını gözden geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı bugün kitabı hazırlayan Osman Örek’in kızı Yeşim Örek’i kabul etti.

İngilizcesi Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanacak kitap, Yeşim Örek tarafından hazırlanmış ve 2010 yılında Türkçe olarak basılmıştı.

Osman Örek, 1960-1963 ortaklık dönemi Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığı yapmıştı.