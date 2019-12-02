Akıncı, Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda, saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, platform temsilcileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili yaşanmakta olan sorunları ve kaygılarını ilettiler.

“DERE YATAĞI VE TUZLU BATAKLIK TARZI TAŞKIN BÖLGELERİNİN İMARA AÇILMAMASI VE SULAK ALANLARIN YETERİNCE KORUNMASI GEREKMEKTEDİR”

Görüşmede, Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcileri, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı kapsamında, dere yatağı ve tuzlu bataklık tarzı taşkın bölgelerinin imara açılmaması ve sulak alanların yeterince korunması gerektiğini dile getirerek, 500 hektara yakın tarım arazisinin imara açılmasının yaratacağı sıkıntıların altı çizdiler.

Kabulde ayrıca emirnamenin delinmesinden dolayı projelendirilen birçok dosyanın, ilerleyen süreçte çeşitli sorunlar yaratacağını kaydeden platform temsilcileri, imar planının, bölgedeki altyapı yetersizliğinin göz önünde bulundurularak hazırlanmasının önemine dikkat çektiler.

Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcileri, toplantıda, imar planının nihai halinin makul bir süre ileri tarihe alınarak, paydaşlarla sağlıklı bir çalışma neticesinde, katılımcılık esasıyla uzman görüşlerin dikkate alınmasının gerekliliğine işaret etti.

“PLAN İLKELERİ, RANTI DEĞİL BİLİMSEL ESASLARI REHBER EDİNMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantıya katılanlara verdikleri bilgi ve görüşleri için teşekkür ederek şunları belirtti: “Planlı gelişme, olması gerekendir. Bu açıdan imar planlarının hazırlanıp yürürlüğe girmesi önemlidir; ne var ki planlamada kamu yararı esas olmalıdır. Bu olmazsa kentlerimiz yaşanmaz hale dönüşecektir. Örneğin alt yapıyı dikkate almadan, çok katlı binaların yoğunluk kazandığı alanlar, kirli atıkları temizlemekten aciz bölgelere dönüştükçe, en başta sağlık sorunları ile karşı karşıya gelinecektir. Plan ilkeleri, rantı değil bilimsel esasları rehber edinmelidir.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde ilgili devlet ve yerel yönetim yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır.

Görüşmede, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Sözcüsü Erol Emin, platform üyeleri Asuman Kuyucu, Ercan Hoşkara, Anıl Özgürün, Doğan Sahir, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal hazır bulundu

02/12/2019 15:20