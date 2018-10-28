Akıncı: Rum tarafının gerçek bir yüzleşme yapması gerekiyor

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 9. Lefke Hurma Festivali bugün yapıldı.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 9. Lefke Hurma Festivali, kortejle başladı. Lefke Atatürk Parkı’ndan başlayan kortej, Lefke Kapalı Pazar’a kadar sürdü.

Burada festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tarım Bakanı Erkut Şahali, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşması Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş tarafından yapıldı.

Karlıtaş, bölgede başlatılan festivallerin etkisiyle Lefke’nin maden kirliliğiyle anılan imajının değiştirildiğine işaret ederek, özellikle 2015 yılında sakin şehir ünvanının da kazanılmasıyla Lefke’nin geleceğini turizm, eğitim ve üretime dayandırdığını vurguladı.

2019 yılında Lefke’nin ilçe kararı için somut adımlar , kırmızı palmiye böceği mücadelesinde Tarım Bakanlığından destek gibi taleplerini dile getiren Karlıtaş, Aplıç kapısının açılma kararına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da hurmanın Lefke için tarihsel bir önemi bulunduğunu kaydederek, festivalle birlikte bu ürünün ekonomik değer kazandığına ve kırmızı palmiye böceği için etkin mücadelenin devam etmesi gereğine vurgu yaptı.

Kaya, 14 yıldır Lefke’de Aplıç kapısının açılması için birçok mücadele verildiğine işaret ederek, kapının açılması kararından duyduğu mutluluğu belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman da, Aplıç kapısının açılma konumuna getirilmesi konusundaki çaba ve kararlılığa dikkati çekerek, 2004’te başlayan ve 2015’te yeni bir boyut kazanan kapının açılma sürecinin nihayet 12 Kasım’da tamamlanacak olmasının önemine vurgu yaptı.

Erhürman, 2012 yılında açılan ve Ulaştırma Bakanlığının çabalarıyla Doğancıya kadar oan kısmı açılan Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun geriye kalan kısmındaki istimlak sorununun bu hafta içerisinde çözüleceğini açıklayarak, yolun kısa sürede tamamlanma noktasına getirileceğini söyledi.

KOBİ GEM aracılıyla yapılacak hibe programlarında Lefke’nin pozitif ayrımcılık bölgesi olduğuna dikkati çeken Erhürman, bu hibe programının tanıtım toplantılarına katılınmasının büyük önem taşıdığını, gelişmekte olan Lefke’nin turizm, eğitim, turizme dayalı küçük sanayi ve üretimle daha ileriye taşınabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Lefke’ye geldiğinde dinginliği, yeşili, insanlarının sevecenliği ve betona yenik düşmemesiyle huzur duyduğunu kaydederek, bu kez verilmiş bir sözün, uzun yıllar mücadele dilen bir hedefin gerçekleştirilmesinin verdiği huzuru taşıdığını söyledi.

Akıncı, Lefke’nin üniversitesi, yolları ve birçok proje ile geliştiğini, gelişmelerin beraberinde yapılaşmalar getirdiğini belirterek, Lefke’yi koruyarak planlı bir şekilde geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Lefke halkının ve sivil toplum örgütlerinin 2004’ten bu yana Aplıç kapısının açılması için mücadele ettiğini anımsatan Akıncı, bölge insanının alınteri ve mücadelesi, Cumhurbaşkanlığının kararlılığı, hükümetin son dönemlerdeki hızlı gayreti, askeri yetkilerin anlayışı ve işbirliğiyle Aplıç ve Derinya’nın açılma noktasına getirildiğini kaydetti.

Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının her iki taraf için de yararlı olmasını dileyerek, kapıların açılmasındaki gecikmenin Güneyden kaynaklandığını, Rum Lider Anastasiadis ile yaptıkları görüşmede, Türk tarafının kapıları hemen açmaya hazır olduğunu belirttiklerini anlattı.

Yaptıkları görüşmede, cep telefonlarının her iki tarafta da çalışabilir duruma gelmesi konusunun da gündeme geldiğini belirten Akıncı, bu konuda da Türk tarafının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Akıncı, gevşek federasyon söylentileri konusunda da Rum Lider Anastasiadis ile konuştuklarını ancak bu konuda kendilerine somut bir liste verilmediğini ifade ederek, ‘ eğer adada bir ortaklık kurulacaksa, ortaklaşa alınacak kararalar olacaksa, 2 tarafın da eşit katılımı esastır. Bunun başka yolu yoktur’ dedi.

Rum tarafının bu tartışmalar içerisinde, gerçek bir yüzleşme yapması gerektiğini belirten Akıncı, önümüzdeki sürecin sonuç odaklı, ucu açık olmayan, startejik bir anlaşma hedefleyen bir süreç olmaması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya plaket takdim edilerek, anı fotoğrafı çekildi.

Halk dansları gösterisiyle devam eden Festival’de daha sonra açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.