Akıncı: Sakın ola kimseye “bunlarda insanlık yok” dedirtmeyelim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede kaçak olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve çocuğu sosyal hizmetler dairesine verilen Vietnamlı kadınla ilgili açıklama yaptı.

Akıncı, “Yasa, mevzuat, tüzük, yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok” dedirtmeyelim” dedi.

İşte açıklama:

“Sorunlar veya koşullar ne olursa olsun hiç bir ana üç yaşındaki yavrusundan; bir başka deyişle üç yaşındaki bir çocuk annesinden koparılamaz. Yasa, mevzuat, tüzük, yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok “ dedirtmeyelim.”