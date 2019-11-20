Akıncı: Sanat ve kültür sınır tanımıyor

Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin katkılarıyla, Nilgün Güney ve Anton Nussbichler yönetiminde Avusturya’da gerçekleşen “Landscape Sketching Workshop” çalışmalarının sergisi, EMAA Başkent Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışını gerçekleştirdiği sergide yaptığı konuşmada, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlık binasında hizmet verdiğini, kendisinin de 14 yıl boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade etti ve serginin yer aldığı binanın kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

“SANAT VE KÜLTÜR SINIR TANIMIYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatın evrensel gücü olduğunu vurgulayarak, “Sanat ve kültür sınır tanımıyor. Bu etkinlikle bunu kanıtlıyorsunuz. Hepinizi teker teker kutluyorum” dedi.

Sergilenen çalışmaların hazırlandığı Avusturya’nın doğal güzelliklere sahip olduğunu, çevrenin Avusturya’da çok temiz olduğunu dile getiren Akıncı, “Bizim ülkemiz de güzel bir ülke, maalesef biz ülkemizi Avusturya kadar temiz tutamayıp kirletiyoruz. Bu kirliliğin önüne geçerek güzel doğamıza sahip çıkmamız ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarmamız şart” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiye katılan tüm sanatçıları ve emek koyanları tebrik ederek başarılar diledi.

Nilgün Güney de, gerçekleşen çalışmada sanatçılar arasında bir kültür alışverişi olduğunu kaydetti ve Landscape Sketching Workshop’un gerçekleşmesine katkı koyan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’ne teşekkür etti.

Güney, EMAA’nın kuruluş süreci ve sanatçı Anton Nussbichler’le yaptıkları ortak çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Anton Nussbichler de sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, serginin gerçekleşmesine katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür etti.

SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

Sergide, Anton Nussbichler, Aliye Gündoğdu, Arzu Şafakoğulları, Aydan Lisaniler, Fatma Aydın, Heidi Zenz, Lothar Shörg, Mehtap Önen, Nilgün Güney, Pervin Öznergiz, Saadet Alpar, Şafak Türkel, Zeynep Uzun ve Zull Rolland’ın çalışmaları yer aldı.

20/11/2019 12:30